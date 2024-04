Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittwochmittag tiefer

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 94,22 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 94,22 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 93,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 350.065 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 8,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 30,76 Prozent wieder erreichen.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,11 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 22.03.2024 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.523,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.611,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Heidelberg Materials dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,27 EUR je Aktie belaufen.

