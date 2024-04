Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 96,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.638 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,45 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,73 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,30 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 22.03.2024. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 5.611,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,59 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,27 EUR je Aktie belaufen.

