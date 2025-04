Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials bricht am Donnerstagmittag nach oben aus

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 156,35 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 156,35 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 175,95 EUR zu. Bei 175,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 559.969 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 182,20 EUR markierte der Titel am 26.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 16,53 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,25 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 168,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

