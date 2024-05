Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 102,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 102,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 102,55 EUR. Bei 100,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.130 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 10.05.2024 markierte das Papier bei 102,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,34 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 36,16 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,29 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,38 EUR im Jahr 2024 aus.

