Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 102,80 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 102,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 103,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,50 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 191.724 Aktien.

Am 10.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,24 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,54 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

