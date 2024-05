Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 100,40 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 100,60 EUR zu. Bei 100,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 4.448 Stück.

Bei 102,45 EUR markierte der Titel am 28.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 2,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR am 21.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,02 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

