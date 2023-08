Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 76,94 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 76,94 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,96 EUR an. Bei 76,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 13.940 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.08.2023 markierte das Papier bei 77,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 0,73 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 98,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,51 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 5.523,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,49 EUR fest.

