Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 98,78 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 98,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 98,70 EUR. Bei 98,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.182 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,88 Prozent. Bei 65,24 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,95 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,46 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

