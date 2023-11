Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Mittag ausgebremst

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 69,48 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 69,48 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,44 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.081 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,78 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. 11,95 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (48,66 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,01 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,59 Prozent auf 4.896,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain