Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 69,82 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 69,82 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 69,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.256 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 10,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,31 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,01 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,18 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

