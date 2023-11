Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag mit Verlusten

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 69,86 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 69,86 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.857 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. 11,34 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 30,35 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 83,01 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain