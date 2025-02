Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag um Nulllinie

Kurs der Heidelberg Materials

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 145,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 145,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 146,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 144,60 EUR. Bei 145,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 85.473 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 43,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,94 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

