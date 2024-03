Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 89,44 EUR ab.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 89,44 EUR abwärts. Bei 88,88 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.397 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 1,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,62 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,91 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,73 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,23 EUR je Aktie.

