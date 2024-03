Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 89,18 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 89,18 EUR ab. Bei 88,88 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.363 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 1,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (58,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 34,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,73 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 vorlegen. Am 08.05.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

