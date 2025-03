Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Dienstagmittag ausgebremst

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 159,15 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 159,15 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 158,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.631 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 85,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,21 Prozent.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 156,30 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 13,05 EUR im Jahr 2025 aus.

