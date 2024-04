Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 96,16 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 96,16 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 95,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.467 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,54 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 32,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,86 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 22.03.2024 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.611,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.523,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 präsentieren. Am 08.05.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

