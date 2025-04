Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 155,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 155,70 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 157,00 EUR zu. Bei 156,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.926 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2025 auf bis zu 182,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 45,02 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 168,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

