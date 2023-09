Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Montagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 72,60 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 72,60 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,28 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.682 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. 7,13 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 87,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,51 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.427,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 02.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 9,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

