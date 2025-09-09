DAX23.670 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,83 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Mittag

11.09.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 207,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
210,00 EUR 7,60 EUR 3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 207,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 209,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 204,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95.605 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 2,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,75 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,56 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

