Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 85,28 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 85,28 EUR zu. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 85,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.224 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 86,18 EUR erreichte der Titel am 11.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 32,46 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,30 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,32 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

