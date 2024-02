Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 84,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,7 Prozent auf 84,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 84,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.829 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,14 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 58,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 30,56 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 89,77 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Auf der Umsatzseite standen 4.896,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

