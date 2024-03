Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag höher

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 89,58 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 89,58 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.728 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei 58,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,72 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,91 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,73 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,35 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

