Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 96,70 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,62 EUR an. Bei 97,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 76.330 Stück.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 102,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,53 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,12 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 22.03.2024 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,59 Prozent auf 5.611,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je Aktie aus.

