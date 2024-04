Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 97,10 EUR nach oben.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 97,10 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 98,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 136.968 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2024 auf bis zu 102,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,71 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 22.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.611,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

