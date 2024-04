Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 97,24 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 97,24 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,62 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.485 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 103,86 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 22.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 5.611,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,59 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Jefferies & Company Inc. gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter