Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Mittag ins Plus

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 72,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:49 Uhr 0,1 Prozent. Bei 72,88 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 106.507 Stück.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,08 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,73 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 46,68 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,51 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 23.02.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Am 07.11.2024 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: Jefferies hat Heidelberg Materials auf 'Buy' belassen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Heidelberg Materials-Investition eingebracht

Heidelberg Materials-Aktie dennoch leichter: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für Heidelberg Materials