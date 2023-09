Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Dienstagnachmittag ab

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 72,46 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 72,46 EUR nach. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 71,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 232.225 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 7,34 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,73 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 81,51 EUR.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Heidelberg Materials dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,77 EUR fest.

