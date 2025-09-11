Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 205,80 EUR.
Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 205,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 205,10 EUR. Mit einem Wert von 209,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.033 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 91,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,68 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 210,56 EUR.
Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Heidelberg Materials-Aktien nähern sich Rekord - Auch Buzzi stark
Neue Analyse: Berenberg Bank bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingefahren
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
