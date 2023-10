Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 73,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 73,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 74,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 161.570 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,42 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 46,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,26 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.293,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochnachmittag

Freundlicher Handel: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen