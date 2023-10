Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 73,58 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 73,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 73,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,44 EUR. Zuletzt wechselten 8.340 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,78 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. 5,71 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (39,76 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,96 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.293,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.427,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 9,83 EUR je Aktie aus.

