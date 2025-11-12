Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 211,30 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:48 Uhr 3,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 212,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.319 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 115,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 45,29 Prozent sinken.
Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,61 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 222,65 EUR.
Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
