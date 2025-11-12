Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 213,30 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 213,30 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 213,80 EUR. Mit einem Wert von 205,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 218.369 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,23 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,80 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,61 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 222,65 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,28 EUR je Aktie aus.

