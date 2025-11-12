Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Vormittag

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 205,30 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 205,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 205,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,10 EUR. Bisher wurden heute 8.253 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,36 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,69 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,61 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 223,58 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,28 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

