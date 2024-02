Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 82,82 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 82,82 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 82,28 EUR. Bei 83,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 96.756 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,14 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,48 EUR am 20.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 41,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,90 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,77 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

