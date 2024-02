Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Heidelberg Materials

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 83,58 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 83,58 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,52 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 83,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.971 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,14 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,77 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 4.896,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Am 22.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 20.03.2025.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

