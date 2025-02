Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 144,05 EUR.

Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 144,05 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 150,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 142,95 EUR. Bei 150,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 251.887 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,70 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,62 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.02.2024 auf bis zu 81,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 138,79 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,94 EUR fest.

