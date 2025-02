Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 146,35 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 146,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 150,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 150,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.709 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,70 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 2,97 Prozent Luft nach oben. Am 14.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 44,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,30 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 138,79 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,94 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

