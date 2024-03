Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 91,92 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 91,92 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,10 EUR. Bei 91,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.245 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 0,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 58,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 57,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2022 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,35 Prozent auf 4.896,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

