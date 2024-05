Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 102,20 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 102,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 102,05 EUR. Bei 103,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.813 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 1,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,16 Prozent.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,29 EUR an.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,38 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus