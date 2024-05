Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 103,60 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 103,60 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 103,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 6.396 Stück.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. 0,00 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 58,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,29 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus