Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials schiebt sich am Mittag vor

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 72,60 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 72,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 73,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.289 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 7,13 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 81,51 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.523,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,77 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: Jefferies hat Heidelberg Materials auf 'Buy' belassen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Heidelberg Materials-Investition eingebracht

Heidelberg Materials-Aktie dennoch leichter: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für Heidelberg Materials