Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Mittwochvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 72,18 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 72,18 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 72,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,08 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.900 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 46,34 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 81,51 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.523,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,77 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

