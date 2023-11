Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 70,64 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 70,64 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,70 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79.550 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 77,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,79 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 83,01 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.896,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.427,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen