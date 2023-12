Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 80,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 80,58 EUR. Bei 80,90 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 114.867 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 80,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 0,40 Prozent zulegen. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 58,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 84,30 EUR.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 4.896,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,28 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag schwächer