Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag schwächer

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 82,60 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 82,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 81,94 EUR. Mit einem Wert von 82,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 82.275 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 88,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 6,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 29,20 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,90 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,77 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.427,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,40 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

