Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,44 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 83,44 EUR. Bei 83,60 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.617 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 88,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 58,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 89,77 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.896,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,40 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

