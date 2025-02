Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag freundlich

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 147,85 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 147,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 148,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130.595 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,70 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,93 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,30 EUR am 15.02.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 79,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,79 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

