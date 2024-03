Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Mittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 92,18 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 92,18 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 91,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,74 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.212 Stück gehandelt.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei 58,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 57,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,91 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,73 EUR aus.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 4.896,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.523,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

