Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 159,05 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 159,05 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 159,70 EUR. Bei 159,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 22.495 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,20 EUR. 14,56 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 85,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 170,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Buy von Jefferies & Company Inc. für Heidelberg Materials-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Heidelberg Materials-Aktie