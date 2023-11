Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 70,74 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 70,74 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,80 EUR an. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 70,64 EUR. Bei 70,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 3.567 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 77,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2022 bei 49,79 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,62 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,01 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 02.11.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.896,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,21 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

